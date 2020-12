Foto sscnapoli

Napoli – Sampdoria 2-1, le pagelle: uragano Lozano spacca il match, Petagna ariete. Manolas un leone

MERET 5,5: forse poteva uscire per ostacolare Jankto in occasione del gol, nel complesso poco impegnato. Qualche uscita non proprio ermetica. Timido

DI LORENZO 5,5: conferma l’involuzione dell’ultimo periodo. tanti errori in uscita e negli appoggi, mai preciso nei cross. Arriva dalle sue parti il gol doriano, qualche buco di troppo soprattutto nel primo tempo. Confuso

KOULIBALY 6,5: tiene bene a bada Quagliarella, nessuna sbavatura di rilievo. Tiene maggiormente la posizione lasciando più spazio a Manolas negli anticipi e nelle uscite palla al piede. Diga

MANOLAS 7: grande gara del greco, fatta di grinta e tante chiusure importanti. Gioca molto alto innescando anche azioni importanti con i suoi anticipi. Impeccabile e pulito negli interventi. Leone

GHOULAM 5,5: tanti errori in fase propositiva, manca la velenosità dei suoi cross. Da rivedere anche in ripiegamento, sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori. Innocuo (dal 60′ MARIO RUI 6: conferisce più movimento e vivacità alimentando la catena di sinistra con Insigne, non rischia molto in fase difensiva. Solido)

DEMME 5,5: non trova spazi per imbucate e verticalizzazioni, si limita al passaggio corto senza strafare. Gara abbastanza anonima rispetto alle ultime uscite. Compassato (dal 60′ BAKAYOKO 6: trova terreno fertile con una Sampdoria un po’ meno chiusa, contribuisce a spezzare il gioco per far ripartire le folate azzurre. Colonna)

FABIAN RUIZ 5: match incolore per lo spagnolo. Nessuna giocata degna di nota, gioca da fermo senza trovare sbocchi per inserimenti e passaggi filtranti. Alimenta un possesso palla sterile e poco incisivo. Svogliato (dal 45′ LOZANO 8: autentico mattatore della gara. Entra e si mangia l’erba, spaccando letteralmente la partita. Suo il gol del pari con un colpo di testa sotto misura, colpisce poi il palo a portiere battuto. Infine confeziona l’assist per il gol vittoria di Petagna con un’azione personale irresistibile. Uragano)

ZIELINSKI 6,5: nella prima frazione e l’unico azzurro a tirare in porta. Si inserisce continuamente tra le linee facendo un grande lavoro in entrambe le fasi. Ora è quasi impossibile per Gattuso tenerlo fuori. Mina vagante (dal 77′ LOBOTKA s.v.)

POLITANO 5: non sfonda praticamente mai, fa poco movimento e non trova la profondità. In un primo tempo asfittico sono mancati i suoi tagli e la sua vivacità. Fantasma (dal 45′ PETAGNA 7: ottimo impatto sulla gara con un grande lavoro per aprire le fitte maglie della retroguardia blucerchiata. Trova il gol vittoria con un perentorio stacco di testa da bomber di razza. Ariete)

MERTENS 6,5: primo tempo difficile, senza rifornimenti e con pochi movimenti senza palla. Nella ripresa sale di tono dialogando bene con i compagni, suo l’assist al bacio per il gol di Lozano. Diesel

INSIGNE 6,5: anima della manovra offensiva azzurra, ci prova sempre anche quando i compagni non lo assecondano. Stavolta calcia poco in porta ma è sempre nel vivo del gioco, tanto lavoro anche in ripiegamento. Inesauribile