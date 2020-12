Napoli – Sampdoria 2-1: azzurri di rimonta, Lozano e Petagna ribaltano i doriani

Il Napoli batte 2-1 la Sampdoria al Diego Armando Maradona al termine di una gara dai due volti. Primo tempo scialbo e sotto tono, con una manovra prevedibile e sterile, praticamente senza occasioni da gol. Ne approfitta la Sampdoria che trova il vantaggio in contropiede con Jankto al 20′. Nella ripresa la gara cambia completamente con gli ingressi di Lozano e Petagna. Devastante il messicano, che trova di testa il gol del pareggio al 52′. Dopo aver colpito un palo a portiere battuto lo stesso Lozano mette sulla testa di Petagna la palla del sorpasso. Arrivano tre punti importanti che mantengono il Napoli nel gruppone che insegue il Milan, impegnato stasera con il Parma.

Primo tempo

Gattuso vara un mini turnover in vista dei tanti impegni ravvicinati prima di Natale. Dal primo minuto Ghoulam, Demme e Politano, in panchina Mario Rui, Bakayoko e Lozano. Tra i pali spazio a Meret. Nella Sampdoria Verre a sostegno di Quagliarella, in panca gli ex Tonelli, Regini e Gabbiadini. Al 6′ primo squillo della gara, Zielinski calcia dal limite, blocca Audero. Al 12′ ancora pericoloso Zielinski dal limite, la palla calciata dal polacco viene sporcata da un difensore doriano e finisce di pochissimo a lato. Gli azzurri provano a fare la gara ma il possesso palla è sterile e prevedibile. La Sampdoria ne approfitta in ripartenza e al 20′ trova il gol del vantaggio con Jankto, che ben servito da Verre arriva in area e trafigge Meret. Il Napoli non riesce ad imbastire una reazione, giocando sotto ritmo e con pochi movimenti senza palla. Al 35′ cross di Ghoulam per Mertens che colpisce di testa, si distende e respinge Audero. Al 39′ altra conclusione di Zielinski da fuori, pallone altissimo. Al 44′ ci prova Insigne da fuori, si rifugia in angolo l’estremo difensore ospite. Gli uomini di Ranieri si difendono bene affidandosi al contropiede e chiudono il primo tempo in vantaggio.

Secondo tempo

Gattuso inserisce subito Petagna e Lozano al posto di Fabian Ruiz e Politano. Al 52′ è proprio Lozano a trovare il gol del pari. Il messicano fa secco Audero di testa raccogliendo un bel cross di Mertens. Al 56′ conclusione da fuori di Insigne, pallone alto. Al 60′ occasionissima Napoli con Lozano: Manolas anticipa tutti di testa, palla al messicano che calcia a botta sicura tutto solo, palla sul palo. L’inerzia della gara cambia, gli uomini di Gattuso schiacciano i blucerchiati nella loro metà campo. Uno straripante Lozano propizia il gol del meritato sorpasso al 68′. L’esterno azzurro arriva sul fondo e mette al centro per Petagna, l’attaccante mette in rete con un bello stacco di testa. La Sampdoria prova subito a reagire con Candreva, devia in angolo Meret. Al 75′ tiro di Mertens da posizione defilata, si oppone Audero. Il Napoli gestisce bene il vantaggio e porta a casa l’intera posta in palio.