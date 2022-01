Napoli – Sampdoria 1-0, Spalletti: “Contento della prestazione, vittoria che premia la squadra”

“E’ una vittoria che premia la squadra”. Luciano Spalletti commenta il successo azzurro sulla Sampdoria.

“Sono contento della prestazione, venivamo da un finale di anno non brillante in casa. Abbiamo lasciato molti punti per strada e bisognava recuperare terreno”.

“Oggi la gara non era facile, la Samp non è un avversario semplice da superare. Dopo tanta pressione il gol è stato liberatorio perchè abbiamo sempre comandato il gioco”.

“La prova mi ha soddisfatto, abbiamo unito qualità a quantità, siamo stati sempre padroni del campo e siamo stati molto attenti sulle loro ripartenze”.

Su Insigne: “Ha avuto tanti attestati dai tifosi azzurri sia come uomo che come calciatore. E’ un giocatore importantissimo per noi che può darci una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi stagionali”.