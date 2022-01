Napoli – Sampdoria 1-0, le pagelle: Petagna immenso, Politano scatenato. Lobotka un leader

OSPINA 6: praticamente mai impegnato, si limita a qualche presa alta ed a far ripartire l’azione da dietro. Inoperoso

DI LORENZO 6: tiene bene a bada le scorribande di Ciervo, nel complesso non tanto lavoro in ripiegamento e buone ripartenze nell’accompagnare l’azione offensiva. Dinamico

JUAN JESUS 6,5: si conferma su ottimi livelli. Concede pochissimo dalle sue parti, si vede anche annullare un gol per fuorigioco millimetrico. Solido

RRAHMANI 6,5: poco sollecitato dagli attaccanti blucerchiati, sempre attento e preciso quando viene chiamato in causa. Grande senso della posizione e dominio sulle palle alte. Muraglia

GHOULAM 6,5: da’ seguito alla buona prestazione fornita contro la Juventus. Sempre velenosi i suoi traversoni, copre bene in fase difensiva e spinge anche con continuità. Reattivo (dall’80’ TUANZEBE s.v.)

DEMME 6,5: sembra aver recuperato la brillantezza fisica dei tempi migliori. Vince tanti duelli, recupera palloni e duetta bene con Lobotka. Quantità e qualità in mediana. Brillante (dall’80’ FABIAN RUIZ s.v.)

LOBOTKA 7: tutti i palloni passano dai suoi piedi, si fa sempre vedere per ricevere palla e costruire dal basso. Gioca con grande personalità, non sbaglia mai un appoggio. Leader

ELMAS 6,5: punta sistematicamente l’uomo creando sempre scompiglio. E’ mancata un pò di lucidità negli ultimi sedici metri ma mette sempre in apprensione la retroguardia ligure. Velenoso

MERTENS 6,5: tra le linee mette in grande difficoltà la Sampdoria. Dialoga bene nello stretto, va vicino al gol in un paio di occasioni. Garantisce qualità alla manovra offensiva azzurra. Ispiratore

INSIGNE 6: inizia bene guidando tante azioni d’attacco, bella l’imbucata per Ghoulam di poco lunga. Costretto ad uscire per infortunio. Frenato (dal 30′ POLITANO 7: grande impatto sul match. Manda in tilt il diretto marcatore con le sue sterzate, serve palloni molto invitanti per i compagni. Suo l’assist per il gol annullato a Juan Jesus, dai suoi piedi si innescano le azioni più pericolose. Scatenato)

PETAGNA 7,5: migliore in campo per distacco. Non solo il gol, peraltro bellissimo e decisivo. Tante progressioni per far salire la squadra, quando viene servito spalle alla porta non gli tolgono mai la palla. Lavoro sporco encomiabile, ottima l’intesa con Mertens. Immenso