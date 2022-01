Napoli – Sampdoria: 1-0. Gli azzurri tornano alla vittoria al Maradona grazie ad un prodezza di Petagna

Il Napoli ritrova la vittoria al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, battendo la Sampdoria grazie ad una prodezza di Andrea Petagna, che con una mezza rovesciata al 43° del primo tempo, spegne le polemiche per un rigore non concesso su Mertens e trafigge Audero. Poco prima un gol annullato a Juan Jesus per un millimetrico fuori gioco segnalato dal Var. Azzurri padroni del campo per l’intera gara, nonostante le numerosissime assenza: a Malcuit, Oshimen, Anguissa, Koulibaly, Meret, Mario Rui, Lozano, si aggiungono Zielinski ed Insigne, uscito dal campo per un risentimento muscolare. Ciò nonostante la differenza vista in campo è quella tra una squadra di alta classifica ed una di media. Sugli scudi 2 gregari: Lobotka, regista che detta la manovra e controlla il gioco in fase di ripiego, e Petagna, autore del gol e vero trascinatore del reparto avanzato. Ottime anche le prestazioni di Dries Mertens, Demme e del duo di centrali Rrahmani- Juan Jesus, conferma per Ghoulam. Azzurri saldamente al terzo posto, anche se l’Atalanta, oggi vittoriosa ad Udine, potrebbe scavalcarli nel recupero della gara contro il Torino, non disputata a causa della quarantena dei granata.

Tabellino

Napoli – Sampdoria: 1-0 (pt 1-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam (80′ Tuanzebe), Demme (80′ Fabian Ruiz), Lobotka, Elmas, Mertens, Insigne (30′ Politano), Petagna. All.Luciano Spalletti

Sampdoria: Audero (46′ Falcone), Dragusin, Ferrari (89′ Yepes), Chabot, Augello (75′ Murru), Ciervo (72′ Caputo), Ekdal (46′ Rincon), Askildsen, Thorsby, Gabbiadini, Quagliarella. All. Roberto D’Aversa

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 43′ A. Petagna

Note: ammoniti Chabot, Murru