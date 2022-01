Napoli – Salernitana: 4-1. Poker nel derby che lancia gli azzurri al secondo posto momentaneo

Finisce 4-1 per gli azzurri di Spalletti il derby di ritorno tra Napoli e Salernitana; in rete per gli azzurri Juan Jesus, Mertens (r), Rrahmani e Insigne; di Bonazzoli il momentaneo pareggio granata nell’unico tiro in porta dell’intera partita. Gara senza storia, con numeri a fine gara che mettono in evidenza l’ampio divario tecnico e tattico tra le due compagini; tra l’altro se in classifica ci sono ben 39 punti di stacco, i motivi sono chiari. Azzurri padroni del campo, ma che dopo il vantaggio di Juan Jesus si rilassano troppo, consentendo ai granata di raggiungere un pareggio, frutto di coraggio e cinismo. Per 10 minuti dopo il pareggio di Bonazzoli gli azzurri faticano a trovare il bandolo della matassa, sciolta sul finale di tempo da una discesa di Elmas, messo giù in area: rigore e gol di Mertens. In apertura di ripresa il Napoli trova altri 2 gol, prima di rallentare, per evitare in inferire su una squadra avversaria decimata dalle assenze ed in inferiorità numerica. Con la vittoria odierna gli azzurri superano momentaneamente il Milan, in campo in serata contro la Juventus e si piazzano alle spalle dell’Inter.

Tabellino

Napoli-Salernitana: 4-1 (pt 2-1)

Napoli: Meret, Di Lorenzo (75′ Di Lorenzo), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (76′ Ghoulam), Fabian Ruiz (64′ Politano), Lobotka, Elmas, Zielinski, Lozano (46′ Insigne), Mertens (64′ Osimhen). All.Luciano Spalletti

Salernitana: Belec, Veseli, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri, Schiavone (36′ Jaroszinsky), Di Tacchio, Obi, Kechrida, Vergani (62′ Russo), Bonazzoli (79′ Simy). All. Stefano Colantuono

Arbitro: Pairetto di Torino

Marcatori: 17′ J. Jesus, 33′ Bonazzoli, 45’+2′ D. Mertens rig., 47′ A. Rrahmani, 53′ L. Insigne rig.

Note: espulso Veseli per doppia ammonizione. Ammoniti Delli Carri, Obi.

Foto pagina FB sscnapoli