Foto sscnapoli

Napoli – Salernitana 4-1 le pagelle: Juan Jesus e Rrahmani goleador, Insigne e Mertens cecchini. Incanta Fabian Ruiz

MERET 6: non può nulla sulla rete di Bonazzoli, per il resto non viene mai chiamato seriamente in causa. Spettatore

MARIO RUI 6,5: svincolato da compiti difensivi vista la pochezza degli ospiti, accompagna spesso l’azione. Si vede anche sui calci piazzati. Spavaldo (dal 75′ GHOULAM s.v.)

JUAN JESUS 6,5: sigla il gol del vantaggio con un preciso tiro nell’angolino, beffato da Obi nell’azione dell’1-1 granata. Nel complesso ha vita facile e tiene alta la linea difensiva. Arrembante

RRAHMANI 7: un po’ sorpreso in occasione del pareggio degli ospiti, sbroglia qualche situazione e trova la gioia personale con il gol che chiude la gara. Colonna

DI LORENZO 6,5: solita partita di grande spinta e sostanza. Nessun patema in ripiegamento, affonda con grande facilità. Coltello nel burro (dal 75′ ZANOLI s.v.)

LOBOTKA 6,5: comanda il gioco in mediana e gli avversari possono ricorrere solo al fallo per soffiargli la palla. Gestisce e smista la sfera con calma olimpica e precisione. Dominante

FABIAN RUIZ 7: quando calcia disegna parabole sopraffine chiamando più volte al miracolo Belec. Giocate sempre eleganti e di qualità. Artista (dal 64′ POLITANO 6: entra a partita in ghiaccio e partecipa ad amministrare il risultato. Vicino al gol nel finale. Fresco)

LOZANO 6: partecipa molto all’azione offensiva, molto vicino al gol in un paio di occasioni. Gli è mancato solo il guizzo finale. Voglioso (dal 46′ INSIGNE 6,5: entra con grande verve, si procura e trasforma con freddezza il rigore del 4-1. Gioca sul velluto al cospetto di una Salernitana ormai in ginocchio. Spietato)

ZIELINSKI 6,5: meno appariscente rispetto alle precedenti gare ma quando prende palla ha sempre l’intuizione giusta. Attivo

ELMAS 7: crea grossi problemi alla Salernitana con le sue incursioni. Assist di spalla per il gol di Juan Jesus, si procura il penalty realizzato da Mertens. Quando parte sono dolori per gli avversari. Scheggia

MERTENS 7: dialoga bene con i compagni, funge da regista avanzato aprendo spazi importanti. Sigla il rigore del 2-1, in area crea sempre scompiglio. Incisivo (dal 64” OSIMHEN 6: minuti nelle gambe per recuperare continuità e riprendere confidenza con il campo. Redivivo)