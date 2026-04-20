Napoli – Sala giochi abusivi, denunciate tre persone

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato 3 soggetti, di cui un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per esercizio di giochi d’azzardo ed un 60enne e un 54enne, anch’essi napoletani, per partecipazione a giochi d’azzardo.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di corso Garibaldi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di entrare all’interno di un esercizio commerciale per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il soggetto all’ingresso del locale, trovandolo in possesso di 535 euro; inoltre, gli operatori, all’interno dell’attività commerciale in questione, hanno sorpreso due avventori intenti a giocare su apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine”. Contestualmente, è stato accertato che nel locale erano stati installati 10 apparecchi da gioco, privi di numero identificativo e non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per tali motivi, il 52enne, in qualità di gestore del locale, è stato denunciato dal personale operante unitamente ai due avventori, mentre le apparecchiature da gioco ed il locale sono stati sottoposti a sequestro.