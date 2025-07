Napoli – Rubano un’auto, nei guai 2 giovani

Stato.

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due 18enni napoletani con precedenti di polizia, uno di essi anche specifici, per furto, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Semmola per la segnalazione di furto di un’auto.

I poliziotti, nel transitare in via Vecchia San Rocco, hanno intercettato l’auto segnalata con il motore spento che veniva spinta da un’altra; in quei frangenti, il conducente dell’auto rubata è sceso dal veicolo per raggiungere l’altra auto il cui guidatore, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia impattando, nel tentativo di fuga, contro l’auto di servizio.

Gli agenti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato i due fuggitivi trovandoli in possesso di diversi arnesi atti allo scasso ed hanno accertato che la portiera ed il blocchetto di accensione dell’auto rubata erano stati manomessi.

Per tali motivi, i due sono stati tratti in arresto dal personale operante.