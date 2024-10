Napoli – Rubano un’auto e scappano tra le vie del centro, fermato 25enne

Ieri, nelle prime ore del mattino, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano con precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso con altre due persone in corso di identificazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via Falcone Beneventano, hanno notato due veicoli transitare a forte velocità e li hanno seguiti.

Gli occupanti di una delle due auto, alla vista degli operatori, hanno bloccato la marcia e sono saliti a bordo dell’altra autovettura per poi darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce; ma, grazie alla nota radio diramata dalla Sala Operativa, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno rintracciato, in via Piedigrotta, il veicolo segnalato con a bordo solo il conducente che, dopo essere stato identificato, è stato tratto in arresto.

L’autovettura rubata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.