Napoli – Rubano una borsa da un’auto, denunciati due giovani

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione del furto di una borsa da un veicolo parcheggiato in via Petrarca, commesso da due persone a bordo di un’auto che poi si erano allontanate in direzione di Secondigliano.

I poliziotti, grazie al supporto di una volante del Commissariato Secondigliano, hanno individuato e bloccato in via Miano l’auto con due giovani a bordo, trovandoli in possesso della refurtiva che è stata restituita alla vittima.

M.A. e G.M., napoletani di 24 e 21 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto.