Napoli – Rubano su un’auto parcheggiata, arrestati due uomini

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Petrarca per la segnalazione di due persone che armeggiavano su un’auto in sosta.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato in prossimità dell’auto segnalata due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi a bordo di un’autovettura per eludere il controllo.

Gli operatori li hanno bloccati trovandoli in possesso dello stereo asportato dalla vettura in sosta e di diversi arnesi atti allo scasso, di un coltello svizzero e di alcuni pezzi appartenenti a cruscotti di altre automobili.

C. S. e S. R., 41enni napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato nonché denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e possesso di arma bianca; inoltre, il S., quale conducente del veicolo, è stato sanzionato per mancata copertura assicurativa e mancanza dei documenti di circolazione.

Infine, l’auto è stata sottoposta a sequestro.