Napoli – Rubano capi di abbigliamento, due persone arrestate per furto aggravato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Colli Aminei per un furto.

I poliziotti, con il supporto della guardia giurata, hanno fermato all’esterno del negozio due uomini trovandoli in possesso di una tronchese e di 9 capi d’abbigliamento, dai quali erano state asportate le placche antitaccheggio, del valore di 280 euro.

K. M., 42enne polacco con precedenti di polizia, e G.L., 35enne georgiano, sono stati arrestati per furto aggravato; inoltre, il georgiano è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.