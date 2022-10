Napoli – Rubano borse ad una coppia di 80enni, uno dei due muore per un malore: fermato 46enne e denunciata la sua presunta complice

Ieri sera, personale della Polizia di Stato ha posto in stato di fermo per furto pluriaggravato di un 46enne con precedenti di polizia.

Lo stesso, insieme con una donna presumibilmente identificata in una 45enne, nel primo pomeriggio di mercoledì si sarebbe reso responsabile in piazza Principe Umberto del furto pluriaggravato delle borse di una coppia di ultraottantenni. Nella circostanza uno dei due anziani, poco dopo il furto, aveva accusato un malore a seguito del quale era poi deceduto in via Taddeo Da Sessa.

Nell’ambito di un’attività info-investigativa svolta, tra l’altro, attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi cattura-targhe presenti in zona, nonché attraverso lo studio dei profili social degli indagati, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo e della sua presunta complice, quest’ultima denunciata per lo stesso reato.