Napoli – Rubano al supermercato, denunciati due georgiani

Ieri pomeriggio un poliziotto del commissariato Posillipo, libero dal servizio, mentre era alla cassa di un supermercato di via Eurialo, accortosi di un’animata discussione che stava avvenendo tra gli addetti e due avventori, si è avvicinato scoprendo che i due avevano nascosto della merce nei propri giubbotti. Uno di questi ha così mostrato una bottiglia di liquore e ha aggredito l’agente che è riuscito a bloccarlo.

K.K., 24enne, e G.O., 29enne, entrambi georgiani, sono stati denunciati poiché irregolari sul territorio nazionale e per resistenza a Pubblico Ufficiale, tentato furto nonché per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.