Napoli – Ruba uno stereo, arrestato 50enne

pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Taddeo da Sessa all’angolo con corso Meridionale, hanno notato un uomo con in mano una borsa che, alla loro vista, ha rapidamente chiuso la portiera di un veicolo in sosta e si è allontanato per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo pochi metri, lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno rinvenuto, all’interno della borsa, un’autoradio ed una serie di arnesi atti allo scasso; inoltre, hanno accertato che l’uomo aveva asportato lo stereo dall’auto vicino alla quale era stato notato poco prima.

M.L., 50enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.