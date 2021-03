Napoli – Ruba uno scooter, denunciato 27enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Secondigliano, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via dello Scirocco per la segnalazione di un furto di uno scooter.

I poliziotti, attraverso il sistema GPS installato sul mezzo, sono riusciti ad individuare il motoveicolo in via dello Scirocco e, giunti sul posto, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo accertando che il veicolo si trovava all’interno del suo box di pertinenza.

M.E., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione; inoltre, il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.