Napoli – Ruba una moto, arrestato 43enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pellegrini hanno notato un uomo che stava armeggiando sul manubrio di un motoveicolo in sosta e che, poco dopo, vi è salito a bordo allontanandosi in direzione di via Toledo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in piazza Sette Settembre accertando che il mezzo su cui viaggiava presentava dei danni al bloccasterzo e al nottolino di accensione.

A.S., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.