Napoli – Ruba una borsa, arrestato algerino

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Richard Wagner poiché il gestore di un ristorante aveva fermato una persona che aveva rubato la borsa di una cliente seduta ai tavoli esterni del suo locale.

I poliziotti hanno arrestato H.M., 27enne algerino irregolare sul territorio nazionale, per furto con destrezza e lo hanno denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.