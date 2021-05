Napoli – Ruba una bici elettrica, denunciato 44enne

Stamattina gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nuova Toscanella per il furto di una bici elettrica.

Gli agenti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale dinanzi al quale era stata parcheggiata la bici, sono risaliti all’autore del furto che è stato bloccato in via Arco di Polvica.

C.G., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato mentre la bici è stata restituita alla proprietaria.