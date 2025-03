Napoli – Ruba una bici e tenta la fuga, fermato 23enne

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di origini marocchine per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Silvio Spaventa, hanno notato un soggetto che, chiedendo aiuto, ne stava inseguendo un altro in sella ad una bici elettrica; in quei frangenti, il fuggitivo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia, nel chiaro tentativo di eludere il controllo, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che il predetto, poco prima, aveva asportato la bici dopo aver danneggiato la catena posta a protezione della stessa; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.