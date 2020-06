Napoli – Ruba una bici, 34enne arrestato

Ieri sera un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale, libero dal servizio, transitando in via Partenope a bordo di uno scooter ha udito delle urla e ha visto un gruppo di persone rincorrere un uomo che, durante la corsa, si è disfatto di una bicicletta.

Il poliziotto è riuscito a bloccarlo in via Giorgio Arcoleo dove è stato avvicinato da una persona che ha riconosciuto la bicicletta come propria dichiarando che gli era stata rubata poco prima in via Partenope.

Fouad Kribeche, 34enne algerino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.