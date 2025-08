Napoli – Ruba un portafogli dal tavolino di un bar, fermato 30enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne senegalese, irregolare sul Territorio Nazionale, con precedenti di polizia, per furto.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Corso Arnaldo Lucci per la segnalazione di un uomo che si era dato alla fuga dopo aver perpetrato il furto di un portafogli.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un passante che ha indicato l’autore del furto, che alla vista degli operatori ha cercato di allontanarsi nascondendosi tra la gente in strada ma è stato prontamente raggiunto e bloccato; l’uomo è stato trovato in possesso del portafogli che aveva rubato, poco prima, dal tavolino di un bar dove era seduta la vittima.

Per tal motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il portafogli è stato sono restituito al leggittimo proprietario.