Napoli – Ruba un portafogli da un’auto in sosta, arrestato nigeriano

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Comunale Catena sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato un uomo che, poco prima, stava armeggiando su un’auto in sosta in via Pablo Picasso.

I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso di un portafogli con 350 euro ed hanno accertato che, poco prima, l’aveva asportato dall’auto; poco dopo, infatti , è sopraggiunto il proprietario del veicolo che ha riconosciuto il portafogli come proprio.

B.E., 28enne nigeriano, è stato arrestato per furto aggravato