Napoli – Ruba un cellulare, fermato 23enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Marina all’angolo via Carlo Troya, hanno notato una persona che stava rincorrendo un uomo affermando che ques’ultimo, poco prima, aveva strappato il telefono ad una donna in corso Umberto I.

Gli operatori, dopo un breve inseguimento terminato in via Scalesia, hanno raggiunto e bloccato il malvivente trovandolo in possesso del cellulare.

N.A., 23enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto con strappo ed il cellulare è stato riconsegnato alla proprietaria.