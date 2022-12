Napoli – Ruba un cellulare e una carta prepagata: denunciato

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato due uomini in lite.

I poliziotti li hanno raggiunti e uno di essi ha raccontato di aver riconosciuto l’altro come colui che, domenica scorsa, gli aveva rubato il cellulare e una postepay.

Gli operatori hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso del telefono e della carta e hanno, altresì, accertato che lo stesso aveva utilizzato indebitamente la prepagata per effettuare un acquisto del valore di 1408 euro presso un negozio di piazza Garibaldi e che erano stati effettuati dei prelievi fraudolenti per un totale di 200 euro.

Un 24enne nigeriano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.