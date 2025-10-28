Napoli – Ruba oggetti sacri in un istituto religioso e tenta il “cavallo di ritorno”: arrestato un uomo

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto ed estorsione.

In particolare, una suora si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare il furto di alcuni oggetti sacri dall’Istituto “Suore di Gesù Redentore” e, al contempo, per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che le aveva chiesto la somma di 2000 euro per la restituzione della refurtiva.

Proprio in sede di denuncia, la donna ha ricevuto un’ulteriore telefonata, durante la quale si è riuscito a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro riuscendo, grazie alle indicazioni degli operatori, a non destare sospetti nel soggetto.

Pertanto, i Falchi della Squadra Mobile si sono recati in piazza Garibaldi, luogo prestabilito per l’appuntamento, dove hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato; dopo poco, gli agenti hanno visto sopraggiungere l’uomo il quale, dopo aver ricevuto la somma di denaro dalle mani di un poliziotto, che in quel momento vestiva le vesti di un amico della religiosa, ha consegnato il maltolto nelle mani della donna e, a quel punto, è stato immediatamente bloccato dagli operatori e tratto in arresto.

La refurtiva, invece, è stata riconsegnata all’Istituto.