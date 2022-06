Napoli – Ruba in uno studio dentistico, arrestato 28enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foggia hanno visto uno scooter col motore acceso parcheggiato di fronte ad uno stabile e, al primo piano, hanno notato la finestra aperta di un appartamento con la luce accesa.

I poliziotti sono scesi dall’autovettura di servizio e, in quei frangenti, hanno sorpreso una persona uscire dalla finestra e le hanno intimato l’alt.

L’uomo, alla vista degli operatori, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di un notebook, un cellulare, una fotocamera e 10 euro che aveva appena asportato da uno studio dentistico.

A.V., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato; infine, il motoveicolo è stato sequestrato mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.