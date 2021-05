Napoli – Ruba in un ospedale, fermato 48enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Miraglia presso il I° Policlinico Palazzo Bideri per la segnalazione di una persona che si aggirava all’interno dell’edificio con fare circospetto.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato un uomo che era stato fermato da due guardie giurate e l’hanno trovato in possesso di un hard disk che aveva asportato, poco prima, da un ufficio dell’ospedale.

G.D.A, 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre l’hard disk è stato riconsegnato alla proprietaria.