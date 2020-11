Napoli – Ruba il cellulare ad una guardia giurata, arrestato 69enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’Ufficio Postale di piazza Matteotti per la segnalazione di una rapina.

Sul posto, una addetta alla sicurezza ha riferito che, poco prima, nel gabbiotto di servizio aveva sorpreso un uomo che si era impossessato del suo telefono cellulare e che, alla sua vista, si era dato alla fuga.

La donna, con l’aiuto di alcune persone presenti in sala, lo aveva poi bloccato fino all’arrivo degli agenti.

V. G., napoletano di 69 anni con precedenti di polizia, trovato in possesso dello smartphone, è stato arrestato per rapina impropria.