Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne di origini pakistane, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato e resistenza Pubblico Ufficiale.
In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno udito le urla di un uomo anziano, in evidente difficoltà motoria.
Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno avvicinato l’uomo, il quale ha riferito di essere stato derubato del proprio cellulare, indicando agli agenti un soggetto in fuga, quale autore del furto, in direzione via Carriera Grande.
Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso dello smartphone appena rubato.
Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.
