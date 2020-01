Napoli – Ruba il cellulare a turista cinese, arrestato marocchino

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Diomede Marvasi hanno udito le urla di una donna, una turista cinese, che era stata appena rapinata del suo cellulare da due uomini.

I poliziotti hanno intercettato i due rapinatori riuscendo a bloccarne uno mentre il complice è riuscito a dileguarsi col telefono sottratto alla vittima.

Younesse Tarre, marocchino 39enne, è stato arrestato per rapina aggravata.