Napoli- Ruba computer in un ufficio, arrestato 32enne con precedenti

Via Brin: ruba in un ufficio, arrestato. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Benedetto Brin per un furto. I poliziotti, con il supporto delle guardie giurate, hanno fermato nei parcheggi di un edificio un uomo trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso e di due computer portatili che, poco prima, erano stati rubati in un ufficio dello stabile. Giulio Dalia, 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.