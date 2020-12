Napoli – Ruba attrezzi da un’auto, arrestato marocchino

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il sevizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di un furto avvenuto nella zona della Riviera di Chiaia.

I poliziotti, giunti all’altezza di via Bausan, hanno visto un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente disfacendosi di una busta e, dopo averlo inseguito, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un tubo di rame della lunghezza di 25cm.

Inoltre, nella sacca di cui si era disfatto, hanno rinvenuto diversi utensili da carpenteria che, poco prima, erano stati rubati da un veicolo in sosta.

S. Z., 50enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre gli attrezzi sono stati restituiti al proprietario.