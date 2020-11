Foto sscnapoli

Napoli – Roma 4-0, le pagelle: Insigne trascinatore, Ruiz chirurgico. Ottimi Zielinski e Demme

MERET 6: praticamente inoperoso per l’intero arco del match. Partecipa molto alla manovra da dietro con i piedi sbagliando poco. Relax

DI LORENZO 6,5: si mette alle spalle le ultime prestazioni poco positive con una buona prova. Nessuna sbavatura in fase difensiva, si sovrappone quando ne ha la possibilità. Ritrovato

MANOLAS 6,5: tiene bene la posizione giocando in maniera concentrata senza provare a tuti i costi l’anticipo. Lascia pochissimi spazi, puntuale e preciso nelle chiusure. Impeccabile

KOULIBALY 6,5: mette la museruola a Dzeko, svetta sulle palle alte. Gli attaccanti giallorossi si vedono poco e lui ne approfitta anche per impostare da dietro e sganciarsi in avanti. Possente

MARIO RUI 6,5: ottima la catena di sinistra con Insigne. Le cose migliori le fa vedere quando attacca ma anche in fase difensiva disputa una gara ordinata e diligente. Pendolino

FABIAN RUIZ 7: dopo una prima parte di gara non proprio esaltate, con qualche passaggio sbagliato di troppo e sotto ritmo, sale in cattedra con il colpo da biliardo che vale il 2-0. Alza i giri del motore azzurro smistando bene palla tra le linee. Chirurgico

DEMME 7: importante nel garantire equilibrio, punto di riferimento per raccogliere palla anche a ridosso della propria area. Quantità ma anche qualità nel possesso palla. Geometra (dall’83’ LOBOTKA s.v.)

LOZANO 6,5: con i suoi tagli mette in crisi Spinazzola, tra i più pericolosi soprattutto nel primo tempo. Salta spesso l’avversario anche se non sempre è lucido e preciso nella scelta finale. Non si risparmia. Instancabile (dal 67′ POLITANO 7: conferma il suo ottimo stato di forma con un grande impatto sul match. Sigla il quarto gol con una travolgente azione personale dribblando anche Mirante. Ormai è un titolare aggiunto. Scatenato)

ZIELINSKI 7: bene nel ruolo di sottopunta, si inserisce continuamente tra le linee con percussioni ficcanti e strappi importanti. Fondamentale sia in costruzione che in copertura. Onnipresente (dal 77′ ELMAS s.v.)

INSIGNE 7,5: sblocca la gara con una punizione tutta dedicata a Maradona. Crea sempre scompiglio quando avanza palla al piede, dispensa tanti palloni invitanti per i compagni. Innesca Fabian Ruiz per il gol del 2-0. Trascinatore

MERTENS 6,5: non una gran partita ma si sacrifica molto. Da prima punta fa anche da boa e sponda per i compagni, trova il gol del 3-0 con un facile tap in. Presente (dall’83’ PETAGNA s.v.)