Napoli – Roma 4-0: gli azzurri calano il poker, giallorossi asfaltati

Il Napoli travolge 4-0 la Roma al San Paolo grazie alle reti di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Gara impeccabile degli azzurri dominata in lungo e in largo, con i giallorossi mai pericolosi e troppo rinunciatari. Gli uomini di Gattuso si mettono alle spalle la brutta sconfitta interna contro il Milan e agguantano i giallorossi e la Juventus al quarto posto a quota 17 punti. Onorata al meglio la memoria di Maradona, con gli azzurri in campo con una maglia celebrativa in stile Argentina e Insigne che gli dedica il gol con una punizione che sembrava calciata proprio “alla Maradona”.

Primo tempo

Dopo il maxi turnover applicato in Europa League Gattuso schiera la miglior formazione possibile, con Mario Rui al posto di Hysaj ancora positivo al Covid e Zielinski al posto dell’infortunato Osimhen. Mertens torna nel ruolo di prima punta, Meret tra i pali e Demme al posto dello squalificato Bakayoko. Nella Roma non recupera Smalling, ritorna Dzeko guarito dal Coronavirus. Il primo squillo è giallorosso con un tiro dal limite di Pedro, palla alta. Gli azzurri si fanno vedere all’11’ con Lozano che libera al tiro Mertens, palla fuori dallo specchio della porta. Gli azzurri fanno tanto possesso palla con i giallorossi chiusi nella propria metà campo che concedono pochi spazi. Al 20′ Mertens pesca Zielinski che calcia da buona posizione ma debolmente, blocca a terra Mirante. La patita a scacchi si sblocca al 30′ con una punizione magistrale di Insigne, che trafigge Mirante calciando a giro sulla barriera. Al 33′ prova a rispondere la Roma con Dzeko, che pescato in area calcia alto. I giallorossi perdono per infortunio Mancini, al suo posto in campo Juan Jesus. Gli azzurri restano padroni del campo e vanno vicini al raddoppio con Mertens, che da posizione defilata prova il tiro in buca d’angolo, bravo Mirante a distendersi e respingere il tiro.

Secondo tempo

La Roma perde per infortunio anche Veretout, sostituito da Villar. Il Napoli insiste e al 48′ Lozano arriva al tiro da posizione defilata, devia in angolo Mirante. Il Napoli continua a fare la partita ma non riesce a chiuderla, al 60′ ci prova Dzeko, tiro debole tra le braccia di Meret. Al 64′ gli azzurri legittimano la superiorità trovando il 2-0 con Fabian Ruiz, che con un colpo di biliardo dal limite nell’angolino fa secco Mirante. Gli uomini di Fonseca provano a reagire alzando il baricentro ma è il Napoli a colpire ancora con Mertens all’81’. Il belga da due passi raccoglie una respinta corta di Mirante su tiro di Elmas e sigla il 3-0. Giallorossi annichiliti e al 41′ c’è gloria anche per il neo entrato Politano, che dopo aver superato quattro avversari si presenta davanti a Mirante lo dribbla e deposita in rete.