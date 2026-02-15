MILINKOVIC SAVIC 6: non può nulla sul primo gol di Malen, intuisce il rigore ma era difficilissimo arrivarci. Prova spesso a lanciare direttamente gli attaccanti con i suoi lunghi rinvii. Libero
BEUKEMA 5,5: si perde Malen sul primo gol, meglio col passare dei minuti anche se soffre l’imprevedibilità dell’attaccante giallorosso. Infilato
RRAHMANI 5: Malen imperversa e lo mette in grande difficoltà, frana su Wesley provocando il penalty per poi uscire infortunato. Affannato (dal 73′ OLIVERA s.v.)
BUONGIORNO 6: Zaragoza lo infila in occasione del vantaggio romanista, poi si riscatta con diverse chiusure importanti. Esce spesso palla al piede. Luci e ombre
GUTIERREZ 6,5: parte un po’ in sordina poi alza i giri del motore e osa di più in fase di spinta. Impegna Svilar, arriva spesso sul fondo nella ripresa. Arrembante
LOBOTKA 6,5: nonostante il pressing alto dei giallorossi resta calmo e lucido dirigendo il traffico in mediana. Nessun errore in appoggio, palla in banca quando è tra i suoi piedi. Sicurezza
ELMAS 5,5: arretra in sostituzione di McTominay ma non si trova a suo agio. Tocca pochi palloni, resta ai margini della manovra. Abulico (dal 79′ GILMOUR s.v.)
SPINAZZOLA 7: spinge come un forsennato, trova il gol con un tiro deviato che beffa Svilar. Va anche vicino alla doppietta. Sfavillante (dal 73′ ALISSON 7,5: entra e spacca la partita. Parte subito con un paio di folate, poi pesca il jolly che vale il 2-2. Devastante)
VERGARA 6,5: anche se un po’ più impreciso del solito resta comunque una spina nel fianco per gli avversari. Tante giocate di qualità, vivacità e imprevedibilità al servizio della squadra. Peperino (dal 79′ GIOVANE 6,5: trova il corridoio per innescare Alisson che sigla il gol del pari. Ispirato)
HOJLUND 6,5: anche se non segna combatte e apre tanti varchi importanti per i compagni. Lottatore
POLITANO 5,5: ritorna nel trio offensivo ma combina poco. Si vede che la forma fisica non è delle migliori. Fatica a rendersi pericoloso. Fumoso (dall’85 MAZZOCCHI s.v.)
YouTube
RSS