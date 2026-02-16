Napoli- Roma: 2-2. Doppia rimonta azzurra firmata Spinazzola e Allison

Finisce 2-2 lo scontro diretto del Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma. Capitolini 2 volte in vantaggio con Malen (al 7° ed al 71° rig.) e due volte ripresi da Spinazzola (40°) e Allison (82°).

Pareggio agro dolce per il Napoli che ai punti, come detto da Conte al termine della gara, avrebbe meritato qualcosa di più. Primo tempo di marca giallorossa, con i capitolini che trovano subito il gol in ripartenza e danno la sensazione di poter creare situazioni pericolose nelle trequarti azzurra. Il Napoli ha il merito di “tenere botta” e di trovare il pareggio con un tiro dal limite di Spinazzola. Nella ripresa il Napoli e più vivo e va subito vicino al vantaggio: Svilar si dimostra il miglior portiere del campionato con una difficilissima parata su un diagonale di Spinazzola. Ma la beffa arriva in ripartenza, Rrhamani si fa male e nella caduda travolge Wesley in area: rigore che Malen trasforma da fermo. Conte a questo punto mischia le carte in tavola e inserisce Allison e Giovane. Ed è proprio da uno scambio dei due che arriva il pareggio. Il Napoli non si accontenta ed è ancora Svilar ad opporsi ad un tiro di Giovane.

Pareggio agro ma anche dolce, perché tiene la Roma a distanza di sicurezza per la corsa Champions e consente al Napoli di guadagnare un ulteriore punto sulla Juventus fermata a San Siro.

Tabellino

Napoli-Roma: 2-2 (pt 1-1)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (71′ Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas (79′ Gilmour), Spinazzola (70′ Olivera) Politano (84′ Mazzocchi), Vergara; (79′ Giovane), Hojlund. All. Conte.

ROMA: Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli (66′ Al Aynaoui) , Cristante, Wesley (72′ Tsimykas), Zaragoza (46′ Soulè), Pellegrini (65′ Venturino), Malen 73′ Rubinho Vaz). All. Gasperini

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 7′ Malen, 40′ Spinazzola, 71′ Malen rig., 82′ Alisson Santos

Note: ammoniti Mancini, Rrahmani

Di seguito le parole dei protagonisti azzurri al termine della gara, riportate dai canali ufficiali della società

Questo il commento di Antonio Conte dopo la gara:

“Dobbiamo essere fieri di quello che stiamo facendo nonostante le assenze e le emergenze. Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi di come si stanno comportando”

“La Roma è una squadra molto forte ma oggi probabilmente avremmo meritato qualcosa in più. Però va bene così come atteggiamento e mentalità in campo. Sono soddisfatto della prestazione e mi complimento con il gruppo”

“Alisson e Giovane hanno dato un grande apporto alla partita entrando in corso. Sono due ragazzi che hanno talento e che possono darci qualità. Sono molto contento del gol di Alisson e anche del contributo di Giovane. Adesso guardiamo avanti e cerchiamo di proseguire lavorando e cercando di dare il massimo nelle nostre potenzialità”

Alisson Santos protagonista del match con la rete del pareggio definitivo:

“Sono molto felice del gol soprattutto in questo stadio che è strepitoso come calore”

“Sono arrivato da poco ma è già splendido il rapporto con il gruppo e con l’ambiente. Voglio proseguire così perchè mi sento veramente bene a Napoli con questa tifoseria calda e speciale”

Leonardo Spinazzola autore del gol analizza la gara:

“E’ stato un risultato importante, abbiamo cercato di rimontare con tutte le nostre forze e ci siamo riuscitI”

“La Roma è un avversario molto forte e stasera ci ha messo in difficoltà però abbiamo reagito bene e siamo stati capaci a disputare una bellissima prestazione”