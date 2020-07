Fonte: sscnapoli.it

Napoli vs Roma 2-1: al San Paolo la decide capitan Insigne

Finisce 2-1 il posticipo della trentesima giornata di Serie A. Al San Paolo, gli uomini di Gattuso portano a casa la vittoria grazie alle reti di Callejon e Insigne, intervallate dalla segnatura del momentaneo pareggio di Mkhitaryan.

Nel primo tempo, dopo una fase di studio, la partita si stappa e sia il Napoli che la Roma sfiorano il vantaggio. Al 32′ grande occasione per gli azzurri con Milik che colpisce la traversa con un colpo di testa, sulla respinta errore grossolano di Callejon che spara alto da due passi e a porta vuota. Anche in chiusura di prima frazione non mancano le occasioni pericolose ma si va al riposo con le reti immacolate.

La ripresa inizia con un Napoli più propositivo e al 55′ arriva la rete del vantaggio: cross perfetto di Mario Rui, movimento impeccabile di Callejon e palla in fondo al sacco, complice anche un non perfetto intervento di Pau Lopez. La Roma accusa il colpo e il Napoli prova ad affondare il colpo ma senza successo. Al 60′ accade l’imprevedibile: contropiede fulmineo della Roma e pareggio dei giallorossi con Mkhitaryan che batte Meret con un preciso tiro che si insacca nell’angolino basso. La rete incassata però non scompone il Napoli che continua a tenere in mano il pallino del gioco, senza però rendersi particolarmente pericoloso. A otto dalla fine ecco la giocata che cambia la partita. Azione sulla corsia mancina, palla che arriva ad Insigne (tra i migliori se non il migliore in campo) che entra in area e lascia partite uno dei suoi classici tiri a giro: traiettoria perfetta e palla alle spalle di Pau Lopez. Pochi giri di lancette dopo il Napoli avrebbe anche l’occasione per chiudere definitivamente la gara ma l’estremo difensore giallorosso prima e il VAR poi, negano agli uomini di Gattuso la gioia della terza marcatura.

Finisce così 2-1 con il Napoli che aggancia proprio la Roma in classifica al quinto posto, ristabilendo anche la perfetta parità negli scontri diretti (all’andata a spuntarla furono infatti i giallorossi per 2-1).

LA CRONACA

Primo tempo:

10′ – Ritmo compassato in queste prime battute di gara con le squadre che si studiano. Napoli che prova a far girare la sfera e cercare spazi mentre la Roma è più raccolta nella propria metà campo ma pronta ad aggredire appena si apre qualche spiraglio. Già due i cartellini gialli sventolati dall’arbitro Rocchi, uno per parte: sul taccuino dei cattivi sono finiti infatti Demme e Pellegrini;

– Ritmo compassato in queste prime battute di gara con le squadre che si studiano. Napoli che prova a far girare la sfera e cercare spazi mentre la Roma è più raccolta nella propria metà campo ma pronta ad aggredire appena si apre qualche spiraglio. Già due i cartellini gialli sventolati dall’arbitro Rocchi, uno per parte: sul taccuino dei cattivi sono finiti infatti Demme e Pellegrini; 12′ – Bella azione da sinistra a destra del Napoli: Callejon riceve e lancia nello spazio Fabian Ruiz che entra in area, disorienta il proprio marcatore con una finta e calcia verso la porta, bravo Pau Lopez a deviare in angolo. Lo spagnolo forse avrebbe potuto restituire palla a Callejon che si sarebbe trovato a tu per tu con l’estremo difensore giallorosso e in posizione più centrale rispetto a quella del numero 8;

– Bella azione da sinistra a destra del Napoli: Callejon riceve e lancia nello spazio Fabian Ruiz che entra in area, disorienta il proprio marcatore con una finta e calcia verso la porta, bravo Pau Lopez a deviare in angolo. Lo spagnolo forse avrebbe potuto restituire palla a Callejon che si sarebbe trovato a tu per tu con l’estremo difensore giallorosso e in posizione più centrale rispetto a quella del numero 8; 14′ – Ancora Napoli pericolosissimo, stavolta con Zielinski che aggancia in modo splendido un lancio al bacio di Mario Rui e calcia da dentro l’area di rigore, trovando però ancora una volta pronto Pau Lopez che poi blocca la sfera anche sul successivo tentativo di Insigne;

– Ancora Napoli pericolosissimo, stavolta con Zielinski che aggancia in modo splendido un lancio al bacio di Mario Rui e calcia da dentro l’area di rigore, trovando però ancora una volta pronto Pau Lopez che poi blocca la sfera anche sul successivo tentativo di Insigne; 22′ – Occasione pericolosa per la Roma: Dzeko vince un duello aereo a centrocampo e serve Pellegrini che, sfruttando il buco lasciato da Koulibaly arriva al limite dell’area e calcia, decisiva la deviazione di Manolas che mette la palla in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner libera bene la retroguardia azzurra. Meglio la Roma ora, con il Napoli che fa fatica soprattutto in fase d’uscita con tanti passaggi sbagliati e palloni persi in modo banale;

– Occasione pericolosa per la Roma: Dzeko vince un duello aereo a centrocampo e serve Pellegrini che, sfruttando il buco lasciato da Koulibaly arriva al limite dell’area e calcia, decisiva la deviazione di Manolas che mette la palla in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner libera bene la retroguardia azzurra. Meglio la Roma ora, con il Napoli che fa fatica soprattutto in fase d’uscita con tanti passaggi sbagliati e palloni persi in modo banale; 29′ – Primo cambio per la Roma: esce per infortunio Smalling, al suo posto Fazio;

– Primo cambio per la Roma: esce per infortunio Smalling, al suo posto Fazio; 32′ – TRAVERSA NAPOLI! Cross dalla sinistra di Mario Rui, Milik colpisce di testa in modo perfetto ma la palla si stampa sulla traversa. Sulla respinta poi errore clamoroso di Callejon che spedisce clamorosamente fuori da pochi passi (a sua parziale discolpa bisogna dire che la palla gli è letteralmente schizzata addosso ma da li si può e si deve fare gol);

– TRAVERSA NAPOLI! Cross dalla sinistra di Mario Rui, Milik colpisce di testa in modo perfetto ma la palla si stampa sulla traversa. Sulla respinta poi errore clamoroso di Callejon che spedisce clamorosamente fuori da pochi passi (a sua parziale discolpa bisogna dire che la palla gli è letteralmente schizzata addosso ma da li si può e si deve fare gol); 35′ – L’infortunio di Smalling sembra aver spento la Roma, mentre la traversa sembra aver ridato energia agli azzurri che ricontrollano il possesso della sfera e provano a costruire la loro manovra;

– L’infortunio di Smalling sembra aver spento la Roma, mentre la traversa sembra aver ridato energia agli azzurri che ricontrollano il possesso della sfera e provano a costruire la loro manovra; 40′ – Azione in velocità del Napoli, ancora sulla corsia mancina: Insigne riceve sulla trequarti, avanza con la sfera e serve Milik al limite, il polacco entra in area e in caduta calcia verso la porta ma Pau Lopez respinge di riflesso e sventa il pericolo;

– Azione in velocità del Napoli, ancora sulla corsia mancina: Insigne riceve sulla trequarti, avanza con la sfera e serve Milik al limite, il polacco entra in area e in caduta calcia verso la porta ma Pau Lopez respinge di riflesso e sventa il pericolo; 41′ – Ribaltamento di fronte e Roma pericolosissima con Zappacosta che con un traversone trova Pellegrini in area di rigore: il centrocampista della Nazionale calcia di prima intenzione ma la palla finisce lontana dalla porta di Meret. Partita che ha ripreso brio in questa parte finale del primo tempo;

– Ribaltamento di fronte e Roma pericolosissima con Zappacosta che con un traversone trova Pellegrini in area di rigore: il centrocampista della Nazionale calcia di prima intenzione ma la palla finisce lontana dalla porta di Meret. Partita che ha ripreso brio in questa parte finale del primo tempo; 45′ + 1′ – Fine primo tempo.

Secondo tempo:

46′ – Si riparte con gli stessi ventidue che hanno chiuso il primo tempo;

– Si riparte con gli stessi ventidue che hanno chiuso il primo tempo; 47′ – Napoli subito pericoloso con Insigne che dalla propria trequarti lascia partire un tiro-cross (probabilmente voleva servire Callejon che stava attaccando il secondo palo) che impegna non poco Pau Lopez che devia in angolo;

– Napoli subito pericoloso con Insigne che dalla propria trequarti lascia partire un tiro-cross (probabilmente voleva servire Callejon che stava attaccando il secondo palo) che impegna non poco Pau Lopez che devia in angolo; 48′ – Ammonito Koulibaly per un brutto fallo su Mkhitaryan nella propria trequarti, cartellino che ci sta tutto;

– Ammonito Koulibaly per un brutto fallo su Mkhitaryan nella propria trequarti, cartellino che ci sta tutto; 55′ – GOOOOL NAPOLI!!! Cross perfetto di Mario Rui dalla sinistra, movimento come al solito impeccabile di Callejon che riceve al centro dell’area e calcia di prima intenzione, battendo Pau Lopez (non perfetto il portiere spagnolo in questo frangente). Napoli in vantaggio;

– GOOOOL NAPOLI!!! Cross perfetto di Mario Rui dalla sinistra, movimento come al solito impeccabile di che riceve al centro dell’area e calcia di prima intenzione, battendo Pau Lopez (non perfetto il portiere spagnolo in questo frangente). Napoli in vantaggio; 58′ – La Roma sembra aver accusato il colpo e non riesce a reagire, Napoli che si spinge in avanti e prova a dare la zampata decisiva alla partita. Tiro dal limite di Fabian che termina di poco sopra la traversa;

– La Roma sembra aver accusato il colpo e non riesce a reagire, Napoli che si spinge in avanti e prova a dare la zampata decisiva alla partita. Tiro dal limite di Fabian che termina di poco sopra la traversa; 60′ – GOL ROMA. Contropiede fulmineo della Roma che sfrutta al meglio l’ennesima uscita a vuoto di Koulibaly che libera tanto spazio nella fascia centrale del campo. Avanzata palla al piede di Mkhitaryan che arriva al limite e lascia partite un preciso tiro che batte Meret e si insacca nell’angolino alla sua destra. Quando la gara sembrava in mano agli azzurri, è arrivato il pari degli uomini di Fonseca;

– GOL ROMA. Contropiede fulmineo della Roma che sfrutta al meglio l’ennesima uscita a vuoto di Koulibaly che libera tanto spazio nella fascia centrale del campo. Avanzata palla al piede di che arriva al limite e lascia partite un preciso tiro che batte Meret e si insacca nell’angolino alla sua destra. Quando la gara sembrava in mano agli azzurri, è arrivato il pari degli uomini di Fonseca; 62′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Milik e Manolas, dentro Mertens e Maksimovic;

– Doppio cambio per il Napoli: fuori Milik e Manolas, dentro Mertens e Maksimovic; 65′ – Ammonito Mancini e secondo cambio per la Roma: fuori Kluivert dentro Zaniolo, al rientro in campo dopo tanti mesi causa infortunio;

– Ammonito Mancini e secondo cambio per la Roma: fuori Kluivert dentro Zaniolo, al rientro in campo dopo tanti mesi causa infortunio; 69′ – Terzo e quarto cambio per il Napoli: fuori Callejon e Demme, dentro Lozano e Lobotka;

– Terzo e quarto cambio per il Napoli: fuori Callejon e Demme, dentro Lozano e Lobotka; 71′ – Mertens riceve dalla destra e conclude di potenza da centro area, Fazio respinge: il belga chiede il tocco di mano ma non è della stessa idea e Rocchi fa continuare, nessun intervento dalla sala VAR;

– Mertens riceve dalla destra e conclude di potenza da centro area, Fazio respinge: il belga chiede il tocco di mano ma non è della stessa idea e Rocchi fa continuare, nessun intervento dalla sala VAR; 74′ – Brutto fallo nei pressi del centrocampo, ammonizione per Veretout;

– Brutto fallo nei pressi del centrocampo, ammonizione per Veretout; 75′ – Ci prova Zielinski dal limite dell’area, palla che esce a lato;

– Ci prova Zielinski dal limite dell’area, palla che esce a lato; 75′ – Secondo cambio per la Roma: fuori Pellegrini, dentro l’italiano Cristante;

– Secondo cambio per la Roma: fuori Pellegrini, dentro l’italiano Cristante; 78′ – Azione insistita del Napoli che si conclude con Mario Rui che si incunea in area sul versante sinistro e calcia verso la porta da posizione molto defilata, Pau Lopez respinge. Il portoghese forse avrebbe fatto meglio a cercare un compagno nel cuore dell’area di rigore visto il poco angolo di tiro a disposizione;

– Azione insistita del Napoli che si conclude con Mario Rui che si incunea in area sul versante sinistro e calcia verso la porta da posizione molto defilata, Pau Lopez respinge. Il portoghese forse avrebbe fatto meglio a cercare un compagno nel cuore dell’area di rigore visto il poco angolo di tiro a disposizione; 79′ – Ammonito Cristante;

– Ammonito Cristante; 80′ – In queste battute finali il Napoli sembra crederci di più mentre la Roma si limita a ripartire in contropiede;

– In queste battute finali il Napoli sembra crederci di più mentre la Roma si limita a ripartire in contropiede; 82′ – GOOOOL NAPOLI! Gran gol del capitano Lorenzo Insigne che entra in area con il suo classico movimento e lascia partire un preciso tiro a giro che si insacca alle spalle di Pau Lopez che stavolta non può nulla. Prova decisamente positiva quella del 24 azzurro;

– GOOOOL NAPOLI! Gran gol del capitano che entra in area con il suo classico movimento e lascia partire un preciso tiro a giro che si insacca alle spalle di Pau Lopez che stavolta non può nulla. Prova decisamente positiva quella del 24 azzurro; 84′ – Napoli vicinissimo al tris: contropiede pericoloso degli uomini di Gattuso, Mertens si presenta in area e lascia partire un preciso diagonale diretto verso il palo lontano ma Pau Lopez si supera e devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, il Napoli va in gol con di Lorenzo ma la segnatura viene annullata per fuorigioco;

– Napoli vicinissimo al tris: contropiede pericoloso degli uomini di Gattuso, Mertens si presenta in area e lascia partire un preciso diagonale diretto verso il palo lontano ma Pau Lopez si supera e devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, il Napoli va in gol con di Lorenzo ma la segnatura viene annullata per fuorigioco; 85′ – Quinto e ultimo cambio per il Napoli: fuori Fabian Ruiz, dentro Elmas;

– Quinto e ultimo cambio per il Napoli: fuori Fabian Ruiz, dentro Elmas; 90′ + 4′ – Finisce qui! Vittoria per il Napoli che, con questo successo, aggancia proprio i giallorossi al quinto posto in classifica.

TABELLINO



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Idasiak, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Politano, Mertens, Younes, Lobotka, Maksimovic, Elmas, Hysaj, Lozano.

Allenatore: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Ibanez; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Kluivert, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fazio, Kolarov, Cristante, Kalinic, Pastore, Diawara, Santon, Pérez, Villar, Zaniolo, Ünder.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Rocchi di Firenze

Marcatori: 55′ Callejon (N), 60′ Mkhitaryan (R), 82′ Insigne (N)

Ammoniti: Demme (N), Pellegrini (R), Koulibaly (N), Mancini (R), Veretout (R), Cristante (R),