Napoli – Roma 2-1, le pagelle: Insigne eccezionale, Mario Rui assatanato. Infinito Callejon

MERET 6: nessun intervento di particolare rilievo, non può nulla in occasione del gol giallorosso. Migliora nel gioco con i piedi. Presente

DI LORENZO 5,5: non riesce a chiudere su Mkhitaryan sul gol, resta più ancorato all’indietro ma Spinazzola gli crea non pochi problemi. Si sgancia di più nella ripresa, gli annullano anche un gol di testa. Distratto

MANOLAS 6: al rientro dall’infortunio non sfigura. Chiaramente manca l’esplosività e la reattività ma tiene bene la posizione. Nuovo acquisto (dal 64′ MAKSIMOVIC 6: qualche buona chiusura, entra bene in partita contribuendo a rintuzzare il forcing giallorosso. Attento)

KOULIBALY 6,5: sbroglia diverse situazioni pericolose, vince quasi tutti i duelli con il suo strapotere fisico. Concede pochissimo a Dzeko in zona gol. Buttafuori

MARIO RUI 7: con Insigne alimenta una catena devastante. Suo l’assist per il gol di Callejon, va anche vicino al gol impegnando Pau Lopez. Sfonda come una lama nel burro. Assatanato

ZIELINSKI 6,5: grande dinamismo, quantità e qualità in mediana coprendo vaste porzioni di campo. Accompagna sempre la manovra offensiva. Elettrico

DEMME 6: poco appariscente ma come sempre concreto. Sbaglia poco garantendo equilibrio e solidità alla squadra. Un giallo lo costringerà a saltare la trasferta di Genova. Ordinato (dal 70′ LOBOTKA 6: si limita a gestire palla e ad amministrare il vantaggio insieme ai compagni, senza forzare troppo la giocata. Mette benzina in vista della prossima gara. Gestore)

FABIAN RUIZ 6,5: illumina la manovra con sventagliate e assist interessanti. Prova spesso anche la soluzione personale, non si risparmia in fase di ripiegamento. Garanzia (dall’86’ ELMAS s. v.)

CALLEJON 7: attacca la profondità come lui solo sa fare. Sigla il gol del vantaggio con un inserimento da attaccante vero, non era semplice ribadire in rete la traversa di Milik. Straordinario per impegno e continuità. Infinito (dal 70′ LOZANO 6: stavolta non incide come nelle ultime gare. Ci prova comunque senza ottenere molti palloni giocabili. Tenta di aprire varchi importanti per i compagni. Caparbio)

MILIK 6: bravo nel fare da raccordo tra attacco e centrocampo, fa tremare la traversa con un colpo di testa a botta sicura. Torre (dal 63′ MERTENS 6: entra con grande voglia, va vicino al gol con un bel diagonale deviato da Pau Lopez. Cerca di sgusciare tra gli arcigni centrali giallorossi. Encomiabile)

INSIGNE 7,5: insieme a Mario Rui sulla sinistra fa il bello e il cattivo tempo. Tanto sacrificio in ripiegamento, alla fine diventa decisivo disegnando una parabola eccezionale che fulmina Pau Lopez. Eccezionale