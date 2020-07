Napoli – Rissa in strada, fermate due persone

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico VII Duchesca per una lite in strada.

I poliziotti hanno visto alcune persone che si stavano colpendo con schiaffi e pugni e che, alla loro vista, si sono date alla fuga mentre uno di essi si disfaceva di un coltello della lunghezza di 30cm.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato due uomini recuperando l’arma che è stata sequestrata.

C.E., di 22 anni, e J. A., 32enne con precedenti di polizia, nigeriani irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rissa aggravata e lesioni; inoltre, il 22enne è stato anche denunciato per porto abusivo di arma.