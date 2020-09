Napoli – Rissa in strada, denunciate tre persone

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Miracoli hanno notato un gruppo di persone che si stavano colpendo con calci e pugni.

I poliziotti, con il supporto degli agenti del Commissariato Scampia, sono riusciti a bloccare tre persone mentre le altre su sono allontanate.

E.C., V.P. e D.P., napoletani tra i 45 e i 50 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per rissa aggravata.