Napoli – Rissa, denunciati 8 giovani

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato 8 soggetti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per rissa.

In particolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via di Pozzuoli per la segnalazione di una rissa tra giovani.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato 7 ragazzi che presentavano gli abiti strappati ed alcune ferite, accertando, altresì, che un altro giovane era stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che i predetti erano rimasti coinvolti in una lite scaturita da futili motivi; per tali motivi, gli indagati sono stati denunciati dal personale operante.