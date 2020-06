Napoli – Rione Traiano, spaccio di droga. Rinvenuta della marijuana

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga disfacendosi di una busta.

I poliziotti hanno recuperato il sacchetto contenente 19 stecchette di hashish per un peso complessivo di circa 60 grammi, 3 involucri di circa 1 grammo di cocaina e 15 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 20 grammi.