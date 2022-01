Napoli – Rione Sanità: sorpreso con un coltello, denunciato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via Sanità hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa.

I poliziotti hanno controllato il 16enne, napoletano con precedenti di polizia, trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 7 cm e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere ed affidato ai genitori.