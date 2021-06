Napoli – Rione Lotto Zero: sequestrate 9 stecche di hashish

Stamattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo al pianterreno di uno stabile di via Cleopatra dove hanno rinvenuto, nascoste in un vano ricavato nel muro adiacente l’ascensore, 9 stecche di hashish per un peso complessivo di 8 grammi circa.