Napoli – Rione Lotto Zero: fuggono all’alt e tentano di disfarsi di una pistola, arrestati

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale delle Metamorfosi hanno notato due persone a bordo di uno scooter con la targa coperta da un nastro adesivo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale gli agenti hanno notato che il passeggero si è disfatto di una pistola lanciandola sul manto stradale fino a quando, giunti in via Attila Sallustro, con il supporto di una volante del Commissariato Ponticelli, i due sono stati raggiunti, bloccati e trovati in possesso di due cappellini, uno scaldacollo ed un paio di guanti in lattice.

I poliziotti, successivamente, hanno recuperato l’arma, una pistola semiautomatica modello Sig Sauer 9×21 con matricola abrasa con 10 cartucce, ed hanno effettuato un controllo nelle abitazioni dei due rinvenendo, in quella del passeggero, una pistola replica con canna occlusa e priva di tappo rosso.

A.I. e A.S., di 26 e 18anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e porto di arma clandestina, resistenza a Pubblico Ufficiale e occultamento di targa; al 26enne sono state, altresì, contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo.