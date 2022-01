Napoli – Rione della Bussola: sequestrata droga

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Bussola hanno notato un uomo uscire da uno stabile e, alla loro vista, darsi alla fuga.

I poliziotti sono entrati nell’edificio dove hanno rinvenuto, nel sottoscala, un bilancino di precisione e un coltello con la lama lunga 10 cm mentre, nel vano superiore dell’ascensore, 12 bustine con 10 grammi circa di marijuana, 2 involucri contenenti 39 grammi circa di hashish e diverso materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.