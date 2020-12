Napoli – Rinvenuta una scatola contenente 7 manufatti di esplodenti pirotecnici illegali denominati “Storm”

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Vincenzo Anania nel box di una donna dove hanno rinvenuto una scatola contenente 7 manufatti di esplodenti pirotecnici illegali denominati “Storm” che sono stati sequestrati.

Una 57enne napoletana è stata denunciata per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.