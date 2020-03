Napoli- Rinvenute 5 stecche di hashish e 565 euro, arrestati 22enne e 25enne [ NOMI]

Ieri mattina gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Veterinaria due giovani che hanno consegnato qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato i due uomini rinvenendo 5 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 9 grammi e la somma di 565 euro.

Fabio e Manuel De Rosa, di 25 e 22 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.